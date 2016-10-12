Тюмень, 12 октября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В Тюмени к 12 годам лишения свободы приговорён гражданин Таджикистана. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральном городском суде.

Hans Конфеты

Педофила помогла поймать бдительная пенсионерка, которая частенько, сидя на лавочке, наблюдала за подозрительной дружбой сторожа-таджика и детей с ее двора. Заподозрив неладное, она обратилась в полицию, и 6 сентября 2015 года экипаж патрульно-постовой службы задержал 22-летнего Хасанбоя Нишонова.

Документов у задержанного при себе не оказалось. Он пояснил, что недавно приехал в Тюмень и поселился у родственников. Помогал тете, охраняя строительную площадку в микрорайоне «Заречный». Хасанбою было скучно, и он приглашал детей с округи посмотреть «интересный телевизор» — в сторожке была система видеонаблюдения. Часто угощал детей конфетами.

Его признали виновным в посягательствах на восьмилетнюю девочку. Сам он утверждал, что относился к ней, как к сестре: у него в Таджикистане осталась племянница примерно такого же возраста. Однако следователи выявили его переписку с ребёнком в соцсетях, где велись отнюдь не братские разговоры. В итоге сторож из ближнего зарубежья признался, что хотел жениться на девочке.

Разобравшись по существу, Центральный районный суд города Тюмени признал гражданина Таджикистана виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и назначил ему наказание — 12 лет строгого режима.

Обвиненный Нишонов решение суда обжаловал, мотивируя тем, что на следствии оговорил себя под давлением полицейских. Апелляционная жалоба направлена в Тюменский областной суд.