Пекин, 12 октября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Десятки крупных компаний КНР «серьезно превысили» уровень загрязнения окружающей среды во втором квартале этого года, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды КНР, сообщает 12 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В число правонарушителей вошли компании, расположенные в промышленно развитом автономном районе Внутренняя Монголия и провинции Ляонин, а также провинция Хэбэй, где находятся крупные металлургические предприятия, сообщает государственное издание Environmental News.

Представители министерство охраны окружающей среды КНР сообщили, что в отношении 55 компаний применены санкции со стороны государства, включая крупные денежные штрафы и меры по ограничению производства.

Китай продолжает наращивать усилия по обеспечению соблюдения экологических требований со стороны крупных компаний. Министерство охраны окружающей среды КНР получило дополнительные полномочия, чтобы заставить компании выполнять все необходимые требования экологической безопасности.