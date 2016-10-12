Симферополь, 12 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ЧП с плавучим краном у берегов Крыма в районе поселка Ливадия 12 октября возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

kavtoday.ru Возбуждено дело

Дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

СКР также сообщил некоторые подробности крушения. По предварительным данным следствия, ночью 12 октября на траверзе «Ласточкино гнездо» при проведении работ по укладке подводного трубопровода произошла поломка плавкрана. При попытке отбуксировать кран к берегу он, из-за неблагоприятных погодных условий, затонул. На плавкране находились восемь человек. Пятерым из них удалось подняться на борт буксира. Трое — пропали без вести.

Между тем, спасатели совместно с военными продолжают спасательную операцию — как на катере, так и на вертолетах. Поиски осложняются сильным волнением на море.