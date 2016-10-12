Симферополь, 12 октября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. По факту крушения плавучего крана у побережья Крыма, в результате которого в море пропали три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму.

belta.by Возбуждено дело

Как отмечают следователи, ЧП случилось ночью 12 октября на траверзе «Ласточкино гнездо», когда судно выполняло работы по укладке подводного трубопровода. Плавучий кран сломался, и буксир стал перемещать его к берегу. Однако из-за неблагоприятных погодных условий плавкран, на борту которого находились 8 человек, затонул.

Позже пять человек были подняты на борт буксиром, продолжаются поиски троих членов экипажа. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».