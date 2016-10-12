Красногорск, 12 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Московская область является одним из лидеров по привлечению инвестиций в России и устойчиво входит в группу лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Тем не менее региону пока не удалось попасть в первую десятку рейтинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

Клод Моне. Сад. Парк

«Московская область устойчиво входит в группу лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Мы занимаем строчки в так называемой «зелёной зоне». Но амбиции Подмосковья и поручение губернатора — войти в первую десятку. Мы же пока находимся во второй десятке рейтинга. Многие практики Московской области признаны лучшими в России, и мы сами активно делимся своими наработками с нашими коллегами», — пояснил Буцаев.

Министр также отметил, что в регионе активно открываются новые предприятия, большая часть из которых охватывает такие сферы, как производство стройматериалов, аграрный сектор, химическая и пищевая промышленность, машиностроение.

«Подобные высокие результаты являются подтверждением нашей работы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса», — заявил Буцаев.

По его словам, на сегодняшний день в регионе введены льготы для инвесторов, оптимизирована работа по согласованию и получению документации, реализуется программа по строительству 64 индустриальных парков.

«Мы — лидирующий регион по многофункциональным центрам, в которых оказываются государственные услуги. Мы лидируем и по созданию индустриальных парков — у нас самое большое число работающих и создаваемых индустриальных парков. Мы — лидеры по особым экономическим зонам и по государственно-частному партнёрству, и это признано на федеральном уровне», — резюмировал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил о личной ответственности губернаторов, которые не могут повысить инвестиционную привлекательность возглавляемых ими регионов. «Будем принимать серьёзные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития региона и всей страны», — заявил Путин.