Ярославль, 12 октября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Ярославской области новые кадровые перестановки. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве региона, на этот раз меняется руководство сферы здравоохранения.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Правительство Ярославской области

Вместо Михаила Осипова кресло директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области займет специалист из столичного региона. Источник затруднился назвать его фамилию, однако уточнил, что будущий директор ярославского облздрава — представитель врачебной династии и заведовал поликлиникой.

Также, по сведениям источника, потеряет свой пост и директор Ярославского территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования Эдуард Погосов. Его место займет предыдущий директор ФОМС Михаил Пушков.

Новые руководители обеих структур будут представлены 12 октября на совещании в правительстве Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, смене руководства ключевых фигур в региональном здравоохранении предшествовала смена курирующего заместителя председателя правительства — вместо Александра Нечаева был назначен Виктор Костин.