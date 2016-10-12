Нарьян-Мар, 12 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Комиссия Архангельского межрегионального территориального управления Росавиации по проверке готовности гражданской авиации Ненецкого округа к работе в осенне-зимний период работает в Нарьян-Маре с понедельника. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания при губернаторе НАО сообщил генеральный директор АО «Нарьян-Марский объединенный авиотряд» Валерий Остапчук. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации НАО.

chity-for-games.ru Аэропорт. Нарьян-Мар

«Комиссия оценивает готовность к зиме каждой службы авиаотряда по направлению ее деятельности. В частности, проверяется наличие запчастей, материалов, готовность техники, спецавтотранспорта, летного поля, летного и технического личного состава предприятия, — пояснил руководитель акционерного общества. — Проверка всех служб и подразделений аэропорта и авиапредприятия продлится до 14 октября».

По итогам 9 месяцев текущего года гражданская авиация Ненецкого округа налетала 12 206 часов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По местным воздушным линиям перевезено более 18 тысяч жителей округа (увеличение на 3% к прошлому году).

Сентябрь 2016 года стал самым продуктивным месяцем предприятия за последние 8 лет по количеству произведенных налетов. Летчики Нарьян-Марского авиаотряда провели в небе над НАО 1854 часа, из них 1475 часов — в рамках рейсов нефтяных компаний на месторождения, санзаданий, кампании по перевозке школьников из тундры на учебу, а также избирательной кампании 2016 года.

При этом расходы предприятия также увеличились на 16% в сравнении с сентябрем 2015 года.

По данным на 1 сентября выручка предприятия превысила 1 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%. Таким образом, на сегодня авиаотряд вышел из убыточных производственных показателей по первому полугодию текущего года.