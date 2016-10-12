Калуга, 12 октября, 2016, 10:05 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Исполняющий обязанности начальника районного отдела ГИБДД подозреваются в получение взятки, сообщил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Тигран Авакумьянц.

По его словам, 6 октября 2016 года подозреваемый получил от местного жителя, совершившего ДТП и беспрепятственно покинувшего место аварии, денежную взятку. Также, этот нарушитель Правил дорожного движения, даже не был привлечен к административной ответственности. Взятка, полученная от водителя-нарушителя, была обнаружена в служебном кабинете «гаишного» начальника вместе с документами, имеющими отношение к дангному дорожному происшествию.

Как сообщало ИА REGNUM, два подозреваемых следствием сотрудника ГИБДД в составе преступной группы, умышленно подстроили дорожное происшествие с автомобилем 18-летнего калужанина, который находился за рулем без водительских прав. Полицейские также потребовали от молодого человека денежную взятку, за несообщение о ДТП в правоохранительные органы. Один из подозреваемых полицеских, пристегнул водителя наручниками к рулю и угрожал, что в автомобиле юноши могут «найти» наркотики. Подозреваемым в данном преступлении двум полицейским и их приятелю грозит до 7 лет лишения свободы.