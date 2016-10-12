Москва, 12 октября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы мужчина облил себя горючей жидкостью и попытался поджечь, сообщает 12 октября «Лайф».

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Инцидент произошел на улице Обручева, на место прибыли экстренные службы. Как уточняет телеканал «360», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате от получил травмы и был госпитализирован.

Очевидцы отмечают, что ЧП произошло в подъезде жилого дома, при этом помещение окутал густой дым. Мужчина был раздет, не мог говорить и «стоял на карачках», сообщает Рен ТВ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.