Челябинск, 12 октября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В Челябинской области собрано порядка четырех тысяч подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отмены закона №323-ФЗ, который ужесточает наказание для родных и близких ребенка в части статьи 116 УК РФ. Организацию и проведение сбора подписей осуществляли активисты челябинского регионального отделения общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Домашний криминал

Ситуация с нашумевшим антисемейным законом, который чреват массовыми уголовными наказаниями родителей за традиционные шлепки и подзатыльники в целях воспитания детей, подошла к определенному рубежу.

Сегодня, 12 октября, активисты РВС передадут в приемную администрации президента более 164 тыс. живых подписей граждан страны против ФЗ — 323 «О шлепках».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе челябинского отделения РВС, сбор подписей осуществлялся в течение почти двух последних месяцев. К активистам челябинского регионального отделения РВС присоединялись неравнодушные граждане, прихожане некоторых храмов в Челябинской области. Работа общественников на Южном Урале проходила в рамках масштабного сбора подписей по всей стране.

Подписи собирались в парках, храмах, на улице, при этом некоторые региональные СМИ регулярно анонсировали данные события. «По Челябинской области было собрано порядка четырех тысяч подписей, которые также окажутся в приемной администрации президента РФ», — сообщили активисты челябинского РВС.

Отметим, общественники призвали к ответу местного сенатора Цепкина, который голосовал «за» этот, как считают активисты РВС, ювенальный закон, и потребовали его отзыва из Совета Федерации.

Напомним, президент Владимир Путин предложил декриминализировать, то есть вывести ряд уголовных статей из уголовного наказания в административное, в том числе и ст. 116 (побои, не повлекшие вред здоровью). По идее, такое нововведение должно было возыметь положительный тренд в делах защиты интересов семьи, так как последнее время стали учащаться случаи уголовных дел в отношении родителей и изъятия детей из семьи за синяки.

Однако в ходе чтений неожиданно появились поправки, не только сохраняющие уголовную ответственность для «близких лиц», но и ужесточающие ее до двух лет лишения свободы, тем самым дискриминируя и дискредитируя семью как таковую. В таком виде данный закон был принят и уже вступил в силу, несмотря на волну возмущения и протестов по всей стране.

Представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» и других защищающих семью организаций считают, что в нашей стране должен действовать принцип презумпции невиновности родителей, полагая, что родители изначально любят своих детей и трепетно к ним относятся, а решение о наказании в каждой семье принимается самостоятельно, без вмешательств извне. Это вполне согласуется с нашими устоявшимися многовековыми традициями. Что касается раздуваемого насилия в семьях, на которое ссылаются «защитники прав детей», лоббирующие ювенальные нормы, так статистика говорит об обратном.

Так, например, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина заявила, что за весь 2015 год на Южном Урале зафиксировано 180 случаев побоев в отношении детей (та самая статья 116 УК РФ), что составляет 0,03% правонарушений в отношении несовершеннолетних в регионе.

Также стоит отметить большой опрос общественного мнения граждан РФ — АКСИО-4 (свыше 43 тыс. респондентов). В нем обнародованы данные о том, как наше общество относится к вопросам воспитания и наказаниям.

Опрос показывает, что большинство граждан считает нормой воспитание детей в традициях семьи, в том числе и религиозных, и для половины опрошенных респондентов шлепки и подзатыльники являются нормой воспитания. Этот взгляд общества обязательно должен был быть учтен в принимаемых законах.