Нью-Дели, 12 октября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Документы по совместному производству вертолета Ка-226Т будут подписаны между Российской Федерацией (РФ) и Индией 15−16 октября 2016 г. Об этом, как передает RT, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе визита в Индию.

russianhelicopters.aero Вертолет Ка-226Т

«Мы планируем подписать их (документы) во время индийско-российского саммита и саммита БРИКС 15−16 октября в Гоа», — говорит министр.

При этом Мантуров добавил, что документы между РФ и Индией уже согласованы.

«Проект, подразумевающий создание совместного предприятия для производства и поставки Ка-226Т, будет ключевым шагом», — говорит он.

Другие подробности министр не привел.