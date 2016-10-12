Ялта, Крым, 12 октября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Поиски троих членов экипажа плавучего крана, затонувшего 12 октября у берегов Крыма в районе Ливадии, осложнены погодными условиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

На данный момент волнение моря составляет четыре балла.

ЧП произошло около 03:00 12 октября. Плавкран (принадлежит Центрспас Росморречпорт, Астрахань), осуществлявший работы в морском порту МДЦ «Артек», направлялся из Гурзуфа в Севастополь. На пути кран дал течь. Пять членов экипажа удалось спасти — в настоящее время они на буксире направлены в Балаклавскую бухту, поиски еще троих ведет МЧС — с привлечением катера и вертолета.

В 8:40 катером «Лидер 11» МЧС России в районе поиска были обнаружены отдельные предметы плавучего крана, а также спасательный жилет и спасательный круг.