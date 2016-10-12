Буэнос-Айрес, 12 октября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу на своем поле уступила Парагваю в рамках квалификации ЧМ-2018. Встреча, прошедшая 11 октября на стадионе «Марио Альберто Кемпес», завершилась со счетом 0:1.

Dave Футбол

Героем встречи стал нападающий гостей Дерлис Гонсалес, который забил единственный мяч на 18-й минуте.

После десяти матчей отборочного турнира сборная Аргентины пока занимает пятое место в таблице, имея в активе 16 очков. Команда Парагвая, набравшая 15 баллов, находится на 6-й позиции.

ЧМ-2018. Южная Америка. 10-й тур

Аргентина — Парагвай — 0:1.

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