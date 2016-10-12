Токио, 12 октября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp отзовет 340 тыс. автомобилей в Японии и за рубежом, чтобы устранить техническую неисправность ручного тормоза, сообщает 12 октября Reuters.

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Техническая неисправность ручного тормоза была обнаружена у модели гибридного автомобиля Prius, произведенного с октября 2015 по октября 2016 года. 210 тыс. автомобилей Prius будет отозвано в Японии и 92 тыс. в Северной Америке. Также компания Toyota отзовет автомобили в странах ЕС, Австралии и других регионах.

Пресс-секретарь компании Toyota заявил, что в Японии не было зарегистрировано несчастных случаев, связанных с технической неисправностью ручного тормоза, однако отказался прокомментировать ситуацию за рубежом.