Подольск, Московская область, 12 октября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В микрорайоне «Шепчинки» в городе Подольске Московской области почти 2,5 тысячи жителей многоквартирных домов, а также социальные объекты остаются без тепла и горячей воды из-за газового долга местной котельной. Тем не менее 11 октября были начаты переговоры между администрацией города, руководством котельной АО «ПЭМЗ» и компанией ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

mediakuzbass.ru Отопление

По словам заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Владислава Лукьяненко, причина остановки котельной предприятия — задолженность за поставку газа и ситуация остается непростой.

«Под отключение попали 29 многоквартирных домов разной этажности, а это 2 410 жителей, а также объекты социальной сферы — два детских сада и больница №3, — сказал он. — Ситуация непростая, администрация Городского округа Подольск оперативно подключилась к решению этого вопроса, и сейчас совместно с руководством АО «ПЭМЗ» ведутся переговоры с ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Наша первостепенная задача сегодня — вернуть подачу тепла и горячей воды в дома и социальные объекты», — заявил Лукьяненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе котельная АО «ПЭМЗ» уже приостанавливала работу, в результате чего без отопления остался 31 многоквартирный жилой. После этого подольская городская прокуратура получила обращение с просьбой принять меры, но ситуация повторилась.