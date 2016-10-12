Ярославль, 12 октября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля заявили, что не давали указания вешать в детских садах и школах портреты временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова, исполняющего полномочия мэра Владимира Слепцова и директора департамента образования Андрея Кальсина. Об этом сообщает официальный портал горадминистрации. Как сообщало ранее ИА REGNUM, о директиве устройства информационных досок пришла в образовательные учреждения из городского департамента образования.

city-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Инициатива вызвала бурное обсуждение в СМИ и соцсетях, а также неодобрение врио губернатора региона Дмитрия Миронова. Как пояснили в мэрии, Владимир Слепцов также не одобрил эту идею.

«Иногда инициативность граничит с абсурдом, а исполнительность с глупостью. И сейчас как раз такой случай. Я категорически против портретов в детских садах. В отношении директора департамента образования Андрея Кальсина сделаны организационные выводы. Подобные ситуации недопустимы и будут строго пресекаться», — заявил и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов.

Слепцов потребовал от заместителя по социальной политике провести разъяснительную беседу с сотрудниками.