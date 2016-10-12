Дивногорск, Красноярский край, 12 октября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В городе Дивногорске (Красноярский край) конфликт между тремя девочками-подростками закончился ножевым ранением: 12-летняя жительница города ранила своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

«Установлено, что между подростками на бытовой почве произошла ссора. 12-летняя школьница назначила им встречу в лесополосе, где нанесла незначительные ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Раненых доставил в больницу мужчина, обнаруживший пострадавших. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Доставив девочек в больницу, гражданин написал заявление в полицию. Началось расследование, и личность подозреваемой была установлена. Выяснилось, что подросток раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«Сейчас решается вопрос о постановке ее на учет в полицию», — сообщили в пресс-службе.

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