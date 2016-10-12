Киев, 12 октября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Власти Украины уделяют «особое внимание» Харьковской области, где сохраняется угроза дестабилизации ситуации. Об этом, как передает «Сегодня» (Киев), заявил глава администрации президента (АП) Украины Игорь Райнин в эфире программы «Левый берег».

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«Если не предпринимать каких-то мер и ничего не делать, то, конечно, существует (угроза дестабилизации ситуации)», — сказал Райнин.

При этом глава АП добавил, что власти Украины приняли три программы по Харьковской области — это «антитеррор», программа по (гражданской) безопасности и программа территориальной обороны.

Райнин напомнил, что президент Петр Порошенко поручил правительству и своей администрации отработать механизм скорейшей реализации программы восстановления пяти восточных областей страны (Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской) с использованием специальной кредитной линии в 200 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого власти Украины объявили о начале «антитеррористической операции» в Донбассе.