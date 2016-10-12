Краснотурьинск, Свердловская область, 12 октября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В Свердловской области жители Краснотурьинска обеспокоены появлением в городе неадекватного человека, который подкарауливает возвращающихся из школы детей в подъездах домов. По словам родителей пострадавших девочек, гражданин делал детям непристойные предложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

goodfon.ru Маньяк

По данным местной газеты «Вечерний Краснотурьинск», родители детей, пострадавших от действий гражданина обратились с заявлениями в правоохранительные органы. На данный момент есть сообщения о нескольких произошедших летом и в начале учебного года эпизодах, когда мужчина подкарауливал учениц начальных классов подъезде домов и предлагал им раздеться у него на глазах. Во всех случаях девочкам удавалось убежать от пристававшего гражданина и рассказать о случившемся родителям. Тем не менее, одной из пострадавших потребовалась психологическая помощь, чтобы преодолеть полученный стресс. Местные жители заявляют, что серия аналогичных случаев происходила в городе два года назад.

На данный момент, по поступившему от родителей одной из девочек заявлению, правоохранительные органы ведут доследственную проверку и устанавливают личность гражданина.

«Как сообщили в следственном территориальном отделе города Краснотурьинска СУ СКР, в правоохранительные органы поступило сообщение о неадекватном поведении взрослого мужчины, который напугал своим поведением малолетних детей. Каких либо противоправных действий в отношении детей им совершено не было. По данному факту продолжается проверка, по итогам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По некоторым данным, ранее по аналогичному эпизоду, который произошёл летом, уже проводилась проверка. Однако в итоге она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в текущем году три жителя Краснотурьинска попали на скамью подсудимых по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Во всех эпизодах жертвами педофилов становились девочки, а один из осуждённых был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. По статистике, представленной правоохранительными органами, ежегодно в Краснотурьинске фиксируется до пяти случаев сексуального насилия над детьми, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».