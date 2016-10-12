В свердловском моногороде объявился «пристающий к детям маньяк»
Краснотурьинск, Свердловская область, 12 октября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В Свердловской области жители Краснотурьинска обеспокоены появлением в городе неадекватного человека, который подкарауливает возвращающихся из школы детей в подъездах домов. По словам родителей пострадавших девочек, гражданин делал детям непристойные предложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным местной газеты «Вечерний Краснотурьинск», родители детей, пострадавших от действий гражданина обратились с заявлениями в правоохранительные органы. На данный момент есть сообщения о нескольких произошедших летом и в начале учебного года эпизодах, когда мужчина подкарауливал учениц начальных классов подъезде домов и предлагал им раздеться у него на глазах. Во всех случаях девочкам удавалось убежать от пристававшего гражданина и рассказать о случившемся родителям. Тем не менее, одной из пострадавших потребовалась психологическая помощь, чтобы преодолеть полученный стресс. Местные жители заявляют, что серия аналогичных случаев происходила в городе два года назад.
На данный момент, по поступившему от родителей одной из девочек заявлению, правоохранительные органы ведут доследственную проверку и устанавливают личность гражданина.
«Как сообщили в следственном территориальном отделе города Краснотурьинска СУ СКР, в правоохранительные органы поступило сообщение о неадекватном поведении взрослого мужчины, который напугал своим поведением малолетних детей. Каких либо противоправных действий в отношении детей им совершено не было. По данному факту продолжается проверка, по итогам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По некоторым данным, ранее по аналогичному эпизоду, который произошёл летом, уже проводилась проверка. Однако в итоге она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.
Напомним, что в текущем году три жителя Краснотурьинска попали на скамью подсудимых по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Во всех эпизодах жертвами педофилов становились девочки, а один из осуждённых был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. По статистике, представленной правоохранительными органами, ежегодно в Краснотурьинске фиксируется до пяти случаев сексуального насилия над детьми, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».