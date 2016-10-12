Курган, 12 октября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. В Курганской области будет увеличен размер выплат на содержание детей, находящихся под опекой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Такое решение было принято на заседании правительства региона 11 октября.

Размер ежемесячной выплаты на одного ребенка вырастет с 6 тыс. 750 рублей до 7 тыс. 223 рублей. Сейчас эту меру поддержки получают более 4 тыс. 800 детей, находящихся род опекой. Пособие повысится после внесения изменений в закон Курганской области «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемной семье».

Это потребует дополнительного выделения из областного бюджета 34 млн. рублей, сообщила директор департамента образования и науки Наталья Бобкова. Ранее на эти цели в бюджете области на 2016 год было заложено около 380,5 млн рублей.