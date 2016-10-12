Ярославль, 12 октября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Новое руководство мэрии Ярославля восстановило пропускной режим в здание городской администрации на улице Андропова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Теперь пройти в мэрию можно либо по электронному пропуску, либо по паспорту. Какие-либо ограничения на вход в мэрию были отменены оппозиционным мэром города Евгением Урлашовым сразу после его избрания в 2012 году. Формально Урлашов продолжает оставаться мэром, хоть и временно отстраненным, до вступления в силу приговора суда, вынесенного в августе 2016 года. Однако его начинание уже кануло в Лету.

ИА REGNUM Объявление

Свободный доступ в мэрию не решались отменить временные преемники Урлашова Александр Нечаев и Алексей Малютин. При них попасть в мэрию мог беспрепятственно любой гражданин, установленные на входе в мэрию турникеты работали в «зеленом» режиме, и лишь изредка охранники спрашивали посетителей, куда и зачем они идут. Назначенный на должность и.о. мэра Владимир Слепцов, предложенный врио губернатора Дмитрием Мироновым, уничтожил эту вольность Урлашова.

«Пропускная система существовала и раньше, мы ее приводим в работоспособное состояние. Эта система касается сотрудников. Для граждан ничего не меняется. Они могут записаться на прием к сотруднику мэрии, прийти, предъявить паспорт и пройти. Мы не закрываемся от народа, а упорядочиваем систему допуска. Это связано в том числе с безопасностью, антитеррористическими мерами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь и.о. мэра Ярославля Светлана Израйлева.

Также, по словам сотрудников, новое руководство наводит порядок в здании: почистили плафоны светильников, привели в порядок туалеты, в которых постоянно текла вода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также администрация Слепцова ввела дресс-код для муниципальных служащих.