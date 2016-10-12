Вершина Тёи, Хакасия, 12 октября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Несмотря на то, что голодовка коммунальщиков в Вершине Тёи приостановлена, ситуация в посёлке всё ещё остаётся острой. Этот вопрос стал одним из основных на заседании правительства Хакасии.

Красносельский .Сбор недоимок

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, жители посёлка не платили за услуги ЖКХ, поэтому работники управляющей компании несколько месяцев не получали заработной платы. Люди были вынуждены объявить голодовку.

«Люди были доведены до отчаяния, потому что остались без средств к существованию, их можно понять. Но почему раньше-то не принимались должные меры профилактики и контроля над ситуацией? Почему управляющая компания не работала с должниками, среди которых есть много людей, вовремя получающих заработную плату. Почему у регулярно банкротящихся в Вершине Тёи коммунальных предприятий один и тот же руководитель? Эффективность работы подобных управленцев изначально подлежит сомнению, но они раз за разом оказываются у руля и в очередной раз «топят» предприятие. А потом выясняется, что с заработной платой у руководителя все было в порядке, а вот у простых работников, у которых зарплата немногим выше прожиточного минимума, регулярно задерживалась», — прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин.

В настоящее время голодовка приостановлена, коммунальщикам начали выплачивать зарплату. По данным властей региона, к началу заседания на расчётные счета работников перевели более 1 млн рублей. А чтобы погасить остальную задолженность, необходимо взыскать средства с должников — жителей посёлка.

Зимин подчеркнул, что пример Вершины Тёи — показательный: «Для местной власти других муниципальных образований долги за услуги ЖКХ должны стать тревожным звонком».

В республиканском правительстве уточнили, что в Вершине Тёи вскоре стартует лыжный сезон, а значит «в посёлок приедут тысячи спортсменов со всей России, которые пользуются съёмным жильём». Глава региона дал поручение «провести ревизию жилого фонда и разработать меры, позволяющие более эффективно использовать жильё, за которое люди не платят».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 13 работников МУП «Управляющая компания администрации Вершино-Тёйского поссовета» приступили к голодовке 5 октября, позже к ним присоединились ещё 30 человек. Люди протестовали 4 дня, а затем голодовка была приостановлена. Всего задолженность у предприятия перед 115 работниками составила более 5 миллионов 400 тысяч рублей. В то же время население поселка задолжало коммунальному предприятию около 12 миллионов рублей.

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По факту невыплаты зарплаты работникам компании было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).