Астана, 12 октября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сможет участвовать в международных мероприятиях, запланированных на эту неделю: глава государства простужен и будет проходить плановое лечение. Об этом информационному порталу Zakon. kz сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай.

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«Он проходит плановое лечение в связи с простудным заболеванием, в целом состояние здоровья не вызывает никакого беспокойства», — подчеркнул Укибай.

Комментируя возможные изменения в графике президента, пресс-секретарь отметил: «Внесены некоторые коррективы, и до конца текущей недели участие главы государства в международных мероприятиях не планируется».

По его данным, в Ереване на встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Казахстан будет представлять премьер-министр страны. «В дальнейшем деятельность президента будет вестись согласно обычному рабочему графику», — уточнил Укибай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сессия ОДКБ в Ереване состоится 14 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии. В администрации президента отметили, что особое внимание на сессии будет уделено мерам по противодействию международному терроризму.