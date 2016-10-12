Москва, 12 октября, 2016, 08:51 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Торги по нефти 11 октября завершились в небольшом минусе. Баррель Brent снизился на 0,11%, до $52,47. Торги прошли в 2-процентном диапазоне $52,09 — $53,25. На фоне дорожающего доллара по всему рынку для нефти боковое движение является идеальным вариантом, сообщил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что договоренность по ограничению поставок нефти будет достигнута до встречи ОПЕК в Вене в конце ноября. Вот участники рынка и не знают что делать, гнать котировки к 55 долларам или остаться на текущем уровне. С максимума $53,71 цена скорректировалась на 3%. Покупатели готовы к штурму уровня $53,80. Его пробой откроет им дорогу в ценовой коридор $60 — $66.

В среду, 12 октября, будут обнародованы ежемесячный отчёт ОПЕК, данные по запасам от API, а также протокол сентябрьского заседания ФРС по денежной политике. Из-за праздника в США отчёты по запасам нефти сместились на среду и четверг. Отчёт от Американского института нефти (API) выйдет в среду, Минэнерго США — в четверг. По нефти ожидается восстановление цен до $53,75.