Курган, 12 октября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. В Курганской области с января грядущего года на 130 рублей повысится прожиточный минимум для пенсионеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Прожиточный минимум для пенсионера устанавливается один раз в год с целью социальной доплаты к пенсии. Если у человека пенсия ниже установленного прожиточного минимума пенсионера, то он получает доплату до его утвержденного размера. По данным Пенсионного фонда РФ по Курганской области, в 2016 году ежемесячно социальные доплаты получают более 47 тыс. пенсионеров. Средний размер доплаты составляет 1 837 рублей. На этот год прожиточный минимум пенсионеров установлен в размере 8 370 рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Курганстата в Зауралье проживает 240,7 тыс. людей, которые старше трудоспособного возраста. Средний размер назначенных пенсий на начало 2016 года составил 11 тыс. 077 рублей, а величина прожиточного минимума пенсионера — 7291 рубль. Несмотря на то, что средний размер назначенных пенсий превышает прожиточный минимум, 81,3 тыс. пенсионеров продолжают трудиться.

Правительство Курганской области 11 октября утвердило величину прожиточного минимума пенсионеров на 2017 год в размере 8 500 рублей, то есть повышение составило 130 рублей.

Отметим, ранее СМИ взбудоражили российских пенсионеров известием, что прогнозируемый на 2017 год прожиточный минимум для данной категории граждан может быть уменьшен на 300 рублей. Прогноз был установить минимум в размере 8959 рублей. Речь не идёт о снижении реального прожиточного минимума пенсионера, а о снижении прогнозируемой величины, пояснили прессе в Минтруде. Реальный пенсионерский минимум, безусловно, подрастет, отметили в ведомстве.