Москва, 12 октября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о «существовании» неких спутниковых фотографий, которые якобы подтверждают причастность РФ к атаке на гуманитарный конвой в Сирии.

arabianbusiness.com Гуманитарный конвой ООН

«Русофобская истерия, регулярно нагнетаемая отдельными членами британского истеблишмента, давно не производит серьезного впечатления, — цитирует Конашенкова RT. — Поэтому и угар, охвативший нынешнего главу британского МИД Бориса Джонсона, обвиняющего Россию во всех смертных грехах, — буря в стакане мутной лондонской воды».

При этом представитель Минобороны РФ добавил, что российская сторона наблюдает обвинения по Сирии в свой адрес, начиная с 20 сентября 2016 г.

«Теперь же в амплуа резонера на сцене блещет Борис Джонсон, узревший вину РФ после рассматривания неких, находящихся в «открытом доступе», спутниковых фотографий, — отметил генерал-майор. — Господин Джонсон, так, может, откроете этот «открытый доступ» и покажете эти фотографии кому-нибудь ещё?».

Конашенков также добавил, что Министерство обороны РФ ранее опубликовало видеозапись, на которой видно, что в составе гуманитарного конвоя находился «гуманитарный» миномет большого калибра.

Как ране сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 сентября в районе Урум аль-Кубра (Сирия) был обстрелян направлявшийся в Алеппо гуманитарный конвой ООН из десятков автомобилей.

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