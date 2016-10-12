Москва, 12 октября, 2016, 08:43 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Торги на Московской бирже 11 октября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 1,06%, до 62,66 рубля, евро/рубль — на 0,37%, до 69,27 рубля.

Во вторник российский рубль подешевел против американского доллара на 1% при отсутствии снижения нефтяных котировок. Цена на Brent находилась в 2-х процентном коридоре и практически не оказывала негативного влияния на национальную валюту. Торги по нефти завершились в небольшом минусе на отметке $52,47 (-0,11%).

Ослабление рубля к иностранным валютам вызвал обвал южноафриканского ранда на 4,6%, до 14,43 за доллар. Южноафриканский ранд обвалился на новостях о том, что министр финансов ЮАР Правин Гордан будет привлечён к ответственности в связи с обвинениями в мошенничестве.

Инвесторы опасаются, что борьба за власть в ЮАР может привести к понижению кредитного рейтинга до мусорного. А общее укрепление доллара США на рынке форекс усугубило положение рубля и других валют развивающихся рынков.

Спекулянты продолжают скупать американский доллар на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США в декабре. Согласно последним данным CME Group FedWatch tool, вероятность повышения ставки в декабре выросла с 69,55% до 74,5%.

В среду будут опубликованы протоколы прошедшего недавно заседания ФРС, на котором Федрезерв решил не повышать ставку. В пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен, которое может оказать мощное влияние на ход торгов по доллару и рублю.

Ценовая динамика на нефть остаётся основным драйвером для рублёвых пар. Из-за праздника в США отчёты по запасам нефти сместились на среду и в четверг. Отчёт от Американского института нефти выйдет в среду, Минэнерго США — в четверг.

Нефть торгуется в плюсе. Южноафриканский ранд укрепился к доллару на 0,38%, до 14,29 за доллар. Торги на Московской бирже откроются снижением по валютам. По доллару ожидается возвращение к уровню 61,95 рубля, по евро — до 68,95 рубля. Рубль по-прежнему будет получать поддержку от аукционов Минфина и приближающегося налогового периода. Разворота к ослаблению рубля на данный момент на дневном ТФ не наблюдается.