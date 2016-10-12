Токио, 12 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Высокопоставленный сотрудник банка Mitsui Sumitomo присвоил себе 190 миллионов иен, за что и был арестован. О том, на что пошли украденные средства, сообщает телекомпания NHK.

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Средства со счетов банка похитил заместитель начальника отделения коммерческой организации. Это удалось ему за счёт того, что он «успешно» манипулировал системой валютных вкладов. Свою преступную деятельность японец развивал с ноября 2015 года по июнь этого года.

После ареста клерк признал свою вину, рассказав, что средства пошли на образование его детей и «на любимую женщину». Следствие подозревает, что и более ранние хищения из другого японского банка с аналогичным почерком осуществил этот же человек. Речь идёт о пропаже 1,1 миллиардов иен в 2007 году.

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