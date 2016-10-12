В Японии клерк обчистил банк на $1,9 млн «ради любимой женщины»
Токио, 12 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Высокопоставленный сотрудник банка Mitsui Sumitomo присвоил себе 190 миллионов иен, за что и был арестован. О том, на что пошли украденные средства, сообщает телекомпания NHK.
Средства со счетов банка похитил заместитель начальника отделения коммерческой организации. Это удалось ему за счёт того, что он «успешно» манипулировал системой валютных вкладов. Свою преступную деятельность японец развивал с ноября 2015 года по июнь этого года.
После ареста клерк признал свою вину, рассказав, что средства пошли на образование его детей и «на любимую женщину». Следствие подозревает, что и более ранние хищения из другого японского банка с аналогичным почерком осуществил этот же человек. Речь идёт о пропаже 1,1 миллиардов иен в 2007 году.
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