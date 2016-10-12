Берлин, 12 октября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Компания Volkswagen может начать сокращение до 2,5 тыс. рабочих мест в год в течение следующих 10 лет, сообщает 12 октября Reuters.

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Лидеры профсоюзов, которые занимают около половины мест в наблюдательном совете Volkswagen, стремятся предотвратить прямые увольнения и выступают за то, чтобы компания предоставила рабочим возможность досрочного выхода на пенсию.

Напомним, что компания Volkswagen столкнулась со скандалом, связанным с подтасовкой результатов испытаний дизельных двигателей на вредные выбросы. Власти США обязали Volkswagen отозвать из страны около 500 тыс. автомобилей.

21 сентября этого года Минюста США возбудил уголовное дело против немецкого автопроизводителя, которому также может грозить штраф в размере $18 млрд.