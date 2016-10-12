Вашингтон, 12 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Образ жизни пользователей популярной игры Pokemon Go более активен по сравнению с другими людьми, так как в среднем каждый день они делают на 1473 шага больше. Такие подсчеты провели специалисты из Стэнфордского университета, передает телеканал «360».

gamer.ru Pokemon Go

По словам Тима Алтхоффа, он и его коллеги провели исследование, в ходе которого изучали физическую активность 1420 «охотников за покемонами». Оказалось, что геймеры каждый день совершают на 26% шагов больше, чем остальные. При этом средний возраст поклонников игры составляет 33 года, вес 36,5% из них превышает норму, а у 28,2% отмечено ожирение.

Ученые считают, что Pokemon Go помогает как мужчинам, так и женщинам поддерживать хорошую физичекую форму. По оценкам компании Sensor Tower, число игроков в Pokemon Go во всем мире достигает 75 млн человек, из которых 20 млн играют каждый день.