Якутск, 12 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Журналисты неверно трактовали информацию о корректировке прожиточного минимума, сделав вывод о его снижении. Об этом заявил на встрече с представителями СМИ в Якутске министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Речь идет не о снижении реального прожиточного минимума, а о соотнесении нового прогноза 2017 года с прогнозом прошлого года, — цитирует его ЯСИА — В следующем году при формировании федерального бюджета и бюджетов регионов, возможно, что в ряде случаев прожиточный минимум к прогнозу на 2017 год окажется ниже, чем он был в прогнозе осенью 2015 года на 2016 год. Но это не означает, что кто-то что-то потеряет. Мы подготовили советующий законопроект, который сохранит уровни региональных социальных доплат, всех выплат, исходя из такого разночтения прогнозов».

Максим Топилин посоветовал журналистам досконально изучать факты, чтобы избежать появления информации, которая может взволновать людей на пустом месте.

«Год назад цены в своей динамике показывали достаточно серьезные темпы, и тогда общий прогноз был таким, что прожиточный минимум мог бы увеличиться, но этого не произошло. Поэтому по прогнозу прожиточный минимум для пенсионеров на следующий год в федеральном бюджете будет несколько ниже», — также пояснил он.

Напомним, информацию о том, что часть пенсионеров лишится социальных доплат из-за снижения размера прожиточного минимума ранее публиковали некоторые СМИ. По их данным показатель в 2016 году оказался на 1,64 тысячи выше, чем в 2015, и его величина, вероятно, была завышена. В связи с этим размер прожиточного минимума в 2017 году Минтруд якобы намерен уменьшить на 300 рублей.