Лондон, 12 октября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Новый альбом Spirit британского музыкального коллектива Depeche Mode выйдет весной 2017 года, а 5 мая в Стокгольме стартует европейское турне в поддержку пластинки, сообщает группа на своей странице в Facebook.

fullsong.it Depeche Mode

В рамках тура рок-группа посетит 21 страну, включая Россию. Концерт в Петербурге намечен на 13 июля 2017 года, а выступление в Москве состоится двумя днями позже.

Музыканты выступят 32 городах, среди которых Амстердам, Афины, Рим и Киев. Завершится турне концертом в румынском городе Клуж-Напока.