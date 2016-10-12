Сеул, 12 октября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Инвесторы требуют, чтобы компания Samsung Electronics Co Ltd выяснила причины возгорания Galaxy Note 7 и предоставила на рынок новую модель смартфона, сообщает 12 октября Reuters.

cnet.com Samsung Galaxy Note 7

«Хорошо, что компания Samsung приняла твердое решение относительно Galaxy Note 7, но люди обеспокоены ситуацией, потому что люди не знают, в чем собственно проблема», — сказал представитель компании IBK Asset Management Ким Хён-су, которая владеет акциями Samsung.

«Компания Samsung должна объяснить причины неисправностей, чтобы потребители убедились в том, что они не столкнуться с подобными проблемами в будущем», — добавил Ким Хён-су.

Эксперты не могут установить причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7, в которых была установлена новая аккумуляторная батарея. Компания Samsung пока не прокомментировала ситуацию с новыми случаями возгорания.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что Samsung приостановила производство Galaxy Note 7 после появившихся в СМИ сообщений о дефектных смартфонах. Отмечено, что к такому решению производитель пришёл после консультаций с регуляторами в Южной Корее, Китае и США.