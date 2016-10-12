Москва, 12 октября, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России внесло предложение, согласно которому тарифы на ЖКХ на ближайшие годы будут расти незначительно. Общий платёж населения за ЖКХ будет подниматься по прогнозной инфляции, то есть на четыре процента, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Уточняется, что в этих же пределах (четыре процента) вырастут и тарифы на тепло. Повышение цен на газ будет находиться в пределах трёх процентов. А вот тарифы на электроэнергию для потребителей будут повышены на пять процентов. Издание отмечает, что и это повышение тарифов на электроэнергию поставщики считают слишком слабым, потому что нужно обновлять оборудование, а на это не удастся выделить средства при такой индексации.

«Сценарий индексации тарифов для инфраструктуры (ЖКХ, железные дороги, газ) Минэкономики формировало по принципу «инфляция минус», но фактически медленнее инфляции будут расти только электросетевые тарифы и тарифы на газ (также на 3%)», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября министр экономического развития России Алексей Улюкаев на брифинге в Стамбуле заявил, что тарифы на газ для потребителей в будущем году по решению МЭР могут быть проиндексированы на три процента. Индексация будет происходить по принципу «инфляция минус.

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