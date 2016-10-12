Красноярск, 12 октября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Бизнесмены приобрели на торгах право на заготовку свыше 185 тыс. кубометров древесины в лесах Красноярского края. С начала года в крае проведено 22 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи древесины с субъектами малого и среднего бизнеса, сообщили в краевом правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вырубка леса

«По результатам аукционов было реализовано 67 лесосек с объемом заготовки 185 600 кубометров на территории 17 лесничеств на общую сумму более 24 млн рублей. Больше половины этой суммы — почти 15,5 млн рублей — поступили в краевой бюджет и будут направлены на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов», — говорится в сообщении.

Как рассказала ИА REGNUM специалист министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Мария Хлыстунова, остальная часть средств поступит в федеральный бюджет. «Здесь та же ситуация, как и со всеми остальными поступлениями оплаты за использование лесов: часть средств поступает в региональный бюджет, часть — в федеральный. Соответственно, 15 млн поступили в региональный бюджет, а остальное — в федеральный», — отметила она.

Министр лесного хозяйства края Владимир Векшин заявил: «Возможность приобретать древесину по краткосрочным договорам купли-продажи краевые предприниматели получили с января текущего года благодаря изменениям, внесенным в Лесной кодекс РФ. Теперь при продаже лесосек субъектам малого и среднего предпринимательства в стоимость древесины включены расходы на проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, которые будут проводить государственные специализированные учреждения — лесничества.

Хлыстунова пояснила ИА REGNUM, что данная практика позволила впервые за десять лет мелким и средним заготовителям вернуться к вырубкам лесов.

«В 2007 году, когда приняли новый Лесной кодекс, договоры с мелкими заготовителями стали отменяться, а с 2009 года они были полностью прекращены. Соответственно, мелкие лесопользователи, если они хотели заготавливать древесину, должны были участвовать в аукционах аренды лесных участков. А договоры аренды лесных участков подразумевали выполнение всего комплекса мероприятий по лесовосстановлению, очистке, лесоустройству, соответственно, маленькие компании тут проигрывали крупным», — сказала она, добавив, что договоры аренды заключались на 50 лет.

Теперь договоры заключаются сроком на 1 год, но в цену вносится стоимость всех необходимых мероприятий, которые будут осуществлять профессионалы из региональных и муниципальных служб.

До конца 2016 года на территории региона планируется предоставить бизнесменам более 500 тыс. кубометров лесных насаждений.