Берлин, 12 октября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Люди с близорукостью, вынужденные носить очки, зачастую более умны и образованы по сравнению с теми, кому очки не нужны. К такому выводу пришли специалисты из Университета Майнца в Германии, определившие уровень интеллекта у более чем 3 тыс. человек, сообщает The Daily Mail.

watson.ch Очки

Целью научной работы германских исследователей стала связь умственных способностей и наличия миопии. Ученые проверили зрение у 3452 человек, после чего посредством тестов был определен уровень их интеллекта. Оказалось, что люди с близорукостью обладают более высокими когнитивными способностями, чем остальные.

Однако, считают ученые, причина этого заключается в продолжительности обучения. Чем больше человек учится, тем чаще сидит за книгами и монитором компьтера, что отражается и на здоровье глаз. Так, 50% европейских специалистов вынуждены пользоваться очками уже после 40 лет.