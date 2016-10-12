Владивосток, 12 октября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. 100 млрд рублей инвестиций удалось привлечь за четыре недели на Дальний Восток после окончания второго Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в интервью «Известиям».

sanstroitel.ru Владивосток

«100 млрд рублей на Дальний Восток привлечено за 4 недели, которые прошли после завершения II Восточного экономического форума, — говорит он. — Общая сумма инвестиций достигла более 1,232 трлн рублей».

При этом Галушка добавил, что Восточный экономический форум получил международное признание и состоялся как инструмент развития Дальнего Востока.

По словам министра, из общего объема инвестиций, которые привлекли за последний год на Дальний Восток, 175 млрд — китайские.

«Уже есть примеры хороших китайских инвестиций, — говорит Галушка. — В ТОР Амурской области построен и работает современный цементно-клинкерный завод, начато строительство нефтеперерабатывающего завода, стартует работа в агросекторе».