Оренбург, 12 октября, 2016, 07:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор в отношении теперь уже бывшего адвоката Собранные следственными одной из коллегий адвокатов региона Вадима Воропаева. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ АКР по Оренбуржью Анжелика Линькова.

Суд

Напомним, адвокат пообещал местной жительнице, что уголовное дело в отношении ее сожителя, обвиняемого в убийстве, будет прекращено. При этом он потребовал 3 млн рублей. Воропаев задержан в мае 2016 года с поличным — при передаче части денежных средств в размере 1 миллиона рублей.

По версии адвоката, деньги предназначались на взятки должностным лицам следственных органов, прокуратуры и суда. На допросе адвокат признал свою вину и пояснил, что требуемые денежные средства он намеревался присвоить, а возможности влиять на принятие решений должностными лицами органов следствия, прокуратуры и суда у него не было.

Следствием в адрес президента Адвокатской палаты Оренбургской области внесено представление в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Суд назначил Вадиму Воропаеву наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс.рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что в Оренбурге продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя ассоциации адвокатов «Первая коллегия адвокатов» Дениса Хузиахметова, котрое вызвало широкий общественный резонанс. По версии следствия, он требовал от клиентов 7 млн рублей, как и в случае с Воропаевым, якобы на взятки определенным должностным лицам.

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