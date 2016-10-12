Пекин, 12 октября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Корпорация Apple. Inc создаст центр исследований и разработок в Китае в городе Шэньчжэнь, заявили представители Apple, сообщает 12 октября Reuters.

minutouno.com Apple в Китае

Генеральный директор компании Apple Тим Кук сказал, что компания стремится привлечь в Шэньчжэнь талантливых разработчиков программного обеспечения.

«Мы очень рады тому, что в следующем году здесь откроется новый центр исследований и разработок. Наша команда инженеров сможет работать в непосредственном взаимодействии с нашими партнерами по производству», — рассказал представитель компании Apple Купертино Джош Розенсток.

Напомним, город Шэньчжэнь является важным производственным центром по выпуску продуктов корпорации Apple. Inc.