Вашингтон, 12 октября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Американская сторона не предоставляла России никаких доказательств причастности российских хакеров к нападениям на организации США, об этом заявил журналистам посол РФ в США Сергей Кисляк, завершив выступление в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса в Вашингтоне.

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«Нет, не представили», — сказал Кисляк, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Дипломат добавил, что в подобных случаях власти США «никогда ничего не представляют». В ходе своего выступления посол РФ в США отметил, что Москва не вмешивается в предшествующие выборам процессы ни электронными, ни иными способами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил о возможном «пропорциональном» ответе США на нападения хакеров, к которым якобы причастна Россия. В начале октября сенатор Кори Гарднер заявил о намерении внести законопроект о новых санкциях в отношении Москвы из-за хакерских атак.