Вашингтон, 12 октября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Над организацией рабочей встречи главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Джона Керри работают представители Москвы и Вашингтона. Об этом, как передает RT, сообщил посол России в США Сергей Кисляк.

mid.ru Джон Керри и Сергей Лавров

«Пока я ничего не могу подтвердить, — говорит Кисляк. — Все в работе».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби объявил, что руководство США приостанавливает двусторонние контакты с Москвой, «целью которых было поддержание режима прекращения боевых действий в разрушенной войной стране».

Кирби также обвинил Москву в «невыполнении своих обязательств, предусмотренных соглашением о прекращении огня», активизации авиаударов в г. Алеппо, контроль над которым с 2012 года оспаривается армией Сирии и боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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