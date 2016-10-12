Москва, 12 октября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков может уйти в отставку, а на его место может быть назначен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили два информированных источника, близкие к администрации президента, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Уточняется, что отставка Ушакова связана с тем, что в марте будущего года чиновнику исполняется 70 лет. «К этому моменту должен решиться вопрос с преемником Юрия Викторовича, должность архиважная, подбор будет очень тщательным», — сказали источники.

В качестве кандидатуры на место Ушакова рассматривается ряд лиц, среди которых — Песков, а также посол России в Китае Андрей Денисов. Есть и другие кандидатуры из российского министерства иностранных дел.

Возможно, что Ушаков не уйдёт на пенсию, а продолжит свою карьеру, работая послом в одной из стран Европейского союза. Издание подчёркивает, что Песков, комментируя слухи о переменах в его карьере, отметил, что для отставки Ушакова «нет никаких признаков».

Издание отмечает, что Ушаков занимает должность помощника президента по международным вопросам с 21 мая 2012 года. Ранее он в течение четырёх лет занимал должность заместителя главы аппарата в правительстве (на тот момент премьер-министром был Владимир Путин): в его ведении находилась международная повестка премьер-министра. На этом посту он систематизировал работу правительства во внешней политике.

«Работавшие с Юрием Ушаковым люди отмечают его «жесткость и принципиальность» — эти качества были необходимы ему с 1998 по 2008 год, когда он был послом РФ в США», — пишет издание.

Отмечается, что для Ушакова эта работа была связана с серьёзными испытаниями, поскольку до его назначения российская внешняя политика координировалась российским министерством иностранных дел и президентом (тогда им был Дмитрий Медведев), а правительство формировало исключительно экономическую повестку.

Когда пришёл Ушаков, правительство во главе с Путиным стало важнейшим игроком во внешнеполитической деятельности России. «Тогда многое зависело от личности премьера, но черновая работа — согласования, встречи, график, публичные выступления — все это легло на его плечи», — сообщил источник. Источники сообщили, что к работе Ушакова никаких претензий нет.