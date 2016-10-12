Барнаул, 12 октября, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Житель Михайловского района Алтайского края уличен в изготовлении и сбыте самодельных револьверов. Как сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, 53-летний Шевцов был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий еще летом 2014 года. В его доме на тот момент изъяли 2 самодельных револьвера, порядка 30 заготовок для изготовления огнестрельного оружия, а также необходимое для этого оборудование.

Major-merkel.livejournal.com Оружие кустарного производства

Чтобы установить и задержать всех граждан, которые купили кустарные револьверы, была разработана спецоперация. Среди задержанных, в итоге, оказались жители Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, и Волчихи. Также в ходе следствия обвиняемый сознался, что его оружие покупали и граждане республики Казахстан. «Часть из них добровольно сдали купленные револьверы, кто-то пошел на сотрудничество со следствием, благодаря чему суд вынес в отношении них более мягкий приговор — различные сроки лишения свободы условно», — пояснили в УФСБ.

Всего из незаконного оборота было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия. За незаконное изготовление, хранение и сбыт огнестрельного оружия и его основных частей (ч.1 ст. 223 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ) Шевцова приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

После рассмотрения апелляций, приговор, вынесенный Михайловским районным судом в отношении жителей Алтайского края, участвовавших в незаконном обороте огнестрельного оружия, изготовленного кустарным способом, оставлен без существенных изменений.