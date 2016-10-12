Москва, 12 октября, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Анатолий Выборный внёс на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за обещание, предложение или просьбу о взятке.

wallsbox.ru Фемида

Сообщается, что законопроект разработан в рамках выполнения обязательств России по имплементации положений Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и направлен на исполнение рекомендаций ГРЕКО (группа государств против коррупции).

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, предусматривающими наказание за обещание, предложение или просьбу принять либо передать взятку (статья 291.3) или предмет коммерческого подкупа (статья 204.3).

Санкцию по данным статьям предлагается установить в виде лишения свободы на срок до года со штрафом в размере пятикратной суммы предполагавшейся взятки или подкупа. Если речь шла об особо крупном подкупе — срок лишения свободы составит от трёх до семи лет, о взятке в особо крупном размере — до восьми лет. Штраф при этом придётся выплатить в 30-кратном размере.

Сообщается, что документ также направлен в правительство и Верховный суд России.