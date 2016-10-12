Сеул, 12 октября, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Компания Samsung не смогла устранить дефекты Galaxy Note 7, связанные со взрывами батарей, и объявила об окончательном прекращении производства смартфона, сообщает Associated Press 12 октября.

cartests.net Galaxy Note 7

«В интересах безопасности потребителей, ранее мы прекратили продажи и обмены выпущенных Galaxy Note 7 и, соответственно, решили остановить производство», — говорится в заявлении компании.

Журналисты сообщают, что цена акций с момента повторного прекращения продаж «взрывающегося» смартфона упали более чем на 8 процентов, что является самым большим спадом за сутки с 2008 года, компания потеряла около $17 млрд рыночной стоимости.

Как передавало ИА REGNUM, компания Samsung, которая ранее поменяла производителя батарей своей флагманской модели смартфона, 10 октября сообщила о повторном отзыве Galaxy Note 7. Представители компании вынуждены были признать, что проблема не была решена, после появления новых заявлений пользователей о «взрывах» и «самовозгораниях» уже в новой партии.