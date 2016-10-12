Якутск, 12 октября, 2016, 06:17 — ИА Регнум. На Сахалине, в Хабаровском крае и Магаданской области план переселения жителей из ветхих домов на 2014−2017 годы выполнен более, чем на 60%. Данные на 1 октября о том, как регионы РФ справляются с расселением, опубликовал федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его данным, самый низкий на Дальнем Востоке процент выполнения госпрограмм по расселению показала Амурская область, где она реализована только на 30%. В Якутии, ЕАО и на Камчатке программы выполнены на 45, 48 и 49% соответственно.

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Остальные дальневосточники уже расселили жителей более половины включённых в программу домов. Так, на Чукотке плановые показатели выполнены на 54%, в Приморье — на 56%, в Хабаровском крае и Магаданской области — на 63%. Быстрее всех из аварийных домов в новые люди переезжают на Сахалине, где программа на 1 октября выполнена на 65%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным 2013 года доля аварийного жилья в субъектах Дальневосточного федерального округа составляла 1,7% или 2,1 миллиона кв. метров от общей площади жилищного фонда. На переселение людей из ветхих домов необходимо 96 миллиардов рублей, считали тогда.

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