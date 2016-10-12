Приамурье медленнее всех в ДФО расселяет ветхие дома
Якутск, 12 октября, 2016, 06:17 — ИА Регнум. На Сахалине, в Хабаровском крае и Магаданской области план переселения жителей из ветхих домов на 2014−2017 годы выполнен более, чем на 60%. Данные на 1 октября о том, как регионы РФ справляются с расселением, опубликовал федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его данным, самый низкий на Дальнем Востоке процент выполнения госпрограмм по расселению показала Амурская область, где она реализована только на 30%. В Якутии, ЕАО и на Камчатке программы выполнены на 45, 48 и 49% соответственно.
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Остальные дальневосточники уже расселили жителей более половины включённых в программу домов. Так, на Чукотке плановые показатели выполнены на 54%, в Приморье — на 56%, в Хабаровском крае и Магаданской области — на 63%. Быстрее всех из аварийных домов в новые люди переезжают на Сахалине, где программа на 1 октября выполнена на 65%.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным 2013 года доля аварийного жилья в субъектах Дальневосточного федерального округа составляла 1,7% или 2,1 миллиона кв. метров от общей площади жилищного фонда. На переселение людей из ветхих домов необходимо 96 миллиардов рублей, считали тогда.
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