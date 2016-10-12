Барнаул, 12 октября, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Отопительный сезон в третьем по величине городе Алтайского края — Рубцовске — начался с проблем, связанных с большим износом теплосетей. Работники «Сибирской генерирующей компании» (СКГ), в чье управление недавно передано тепловое хозяйство, устраняют порывы круглосуточно. Но и они столкнулись с трудностями. Такой вывод можно сделать из официального сообщения СГК.

Владимир Стожаров. Натюрморт « Унжа. Русская печь». 1972 г

«Часто мы сталкиваемся с тем, что при выполнении работ уже в вечернее время жители пытаются помешать производству ремонтов, вызывают полицию. Нам приходится останавливать процесс на данном участке и пытаться организовать ремонт на другом участке, где возникают такие же проблемы», — пояснил руководитель рубцовского подразделения СГК Сергей Климов.

Он полагает, что шум, которого не избежать при ремонте трубопроводов, безусловно, вызывает неудобства. «Но, когда опускается столбик термометра, лучше немного потерпеть и в итоге быть в тепле. Поэтому мы приносим свои извинения горожанам за временные неудобства и просим отнестись с пониманием к проводимым ремонтам, не препятствовать работе ремонтных бригад, которая осуществляется исключительно в интересах жителей», — заявил Сергей Климов.

На сегодняшний день энергетикам остается устранить на теплосетях 17 повреждений, которые препятствуют подаче тепла в 18 многоквартирных жилых домов и несколько частных домов по ул. Троицкая, — отмечают в СГК. Для оперативного реагирования на жалобы замерзающих граждан открыта «горячая линия».

Напомним, договор на аренду части теплового комплекса Рубцовска «Сибирская генерирующая компания» заключила чуть больше двух месяцев назад. Пойти на этот шаг руководство компании согласилось по просьбе краевых властей, которые опасались, что Рубцовск не сможет самостоятельно подготовить тепловое хозяйство к зиме в связи с серьезными проблемами, возникшими в городских муниципальных предприятиях (они копили долги и банкротились). Оценив ситуацию, энергетики предложили долгосрочный план по выходу из кризиса и, с одобрения местных депутатов, уже начали его реализовывать.

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«За такой короткий срок решить все проблемы, копившиеся не один год, просто невозможно, но энергетики старательно исполняют свой долг и делают все возможное для нормализации ситуации. За два месяца на сетях города энергетики СГК устранили более 170 повреждений по отоплению и горячей воде», — подчеркнул Сергей Климов.

По его словам, в целом в южной и западной частях города в течение недели с момента начала отопительного сезона удалось отрегулировать гидравлические режимы, теплоснабжение там осуществляется согласно температурному графику.

Между тем, ночная температура воздуха в Рубцовске сегодняшний ночью составила минус 1 градус по Цельсию, а в предстоящую субботу столбик термометра, по прогнозу синоптиков, опустится до минус 3 градусов. Дневные температуры в ближайшие дни составят до 1 до 3 градусов тепла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, специалисты структурного подразделения СГК в городе за два месяца заменили почти 1,1 км изношенных трубопроводов, которые уже выработали свой ресурс — срок их службы составляет более 25 лет. Также было заменено более 1,5 тысяч единиц запорной арматуры, порядка 70 компенсаторов. Созданы нормативные запасы топлива и материалов — на складе Южной тепловой станции уже находится порядка 33 тысяч тонн угля при нормативе в 24 тысячи тонн.