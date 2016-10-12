Вашингтон, 12 октября, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Группа хакеров снова атаковала счета клиентов банков с системой Swift, сообщает компания Symantec 12 октября.

Colin Хакер

Компания, занятая устранением проблем в системе безопасности платежной системы Swift после «рекордного» взлома государственного банка Бангладеш, заявляет об очередной попытке взлома платежной системы. Возможно, преступление осуществлено той же группой хакеров.

С 2015 года десятки банков по всему миру, пользующиеся практически безальтернативной системой Swift, потеряли сотни миллионов долларов из-за кибер-атак. «Львиная доля» краж была совершена с помощью вредоносного программного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце хакерам удалось похитить «рекордные» $81 млн. со счетов Государственного банка Бангладеш. На настоящий момент половина денег возвращена клиентам.