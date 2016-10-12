Барнаул, 12 октября, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Региональное управление по предпринимательству и рыночной инфраструктуре посчитало стоимость, так называемого, «борщевого набора» продуктов. Выяснилось, что в сентябре 2016 года входящие в него овощи подешевели значительно — даже больше, чем в сентябре 2015 года.

Светлана Шаповалова Алтайские овощи

Сезонное снижение цены на морковь составило 35,9%, капусты белокочанной — 33%, картофеля — 31,2%, лука репчатого — 29,3%, свеклы 17,9%. Отмечается также, что в разрезе средних потребительских цен регионов Сибири, Алтайский край край вышел на 1 место по минимальной стоимости капусты белокочанной свежей (11,66 руб./кг), на 2 место по минимальной стоимости моркови (19,70 руб./кг) и на 3 место — по минимальной стоимости картофеля (14,09 руб./кг), а также — лука репчатого (19,22 руб./кг).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года розничная стоимость «борщевого набора» в регионе была выше: 1 кг капусты белокочанной свежей продавали, в среднем, по 17,83 руб., картофеля — 17,21 руб./кг, лука репчатого — 23,55 руб., моркови — 28,13 руб./кг, свеклы столовой — 28,74 руб./кг.

Снижению цен на плодоовощную продукцию во многом способствуют проведение социальных ярмарок. К участию в них активно привлекаются местные товаропроизводители, представители фермерских, личных подсобных хозяйств.

В Барнауле на ярмарке «выходного дня», стоимость 1 кг картофеля составляла — 7−8 руб., капусты — 8 руб., лука репчатого — 10−14 руб., моркови и свеклы — 11 руб. До конца года запланировано провести порядка 600 таких мероприятий.