Москва, 12 октября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Центробанк России может снизить ключевую ставку в случае стабильного повышения цен на нефть. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg.

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По её словам, при таком сценарии «рубль укрепится при помощи валюто-обменного канала, что в свою очередь может привести к более быстрому снижению инфляционных ожиданий, замедлению инфляцию».

«В этом случае мы сможем смягчить нашу денежно-кредитную политику гораздо быстрее», — отметила Эльвира Набиуллина.

Напомним, ключевая ставка Банка России с 16 сентября снижена до 10%. Дальнейшее её понижение анонсировано на первый и второй кварталы 2017 года.

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